Apr 28, 2025 4:31 PMClock
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صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني كبير: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول أكتوبر المقبل

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