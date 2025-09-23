7:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تحذّر تل أبيب "سراً" من ضم الضفة الغربية رداً على الاعترافات بفلسطين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o