Apr 23, 2025 6:32 AMClock
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صحة غزة: 10 قتلى جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بحي التفاح شمال شرقي غزة

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