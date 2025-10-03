Oct 3, 2025 9:22 PMClock
صحة غزة: سجلنا حالتي وفاة في القطاع من بينهما طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية

