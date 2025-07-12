Jul 12, 2025 2:34 PMClock
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صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 أيار إلى 805 قتلى و5 آلاف و252 مصابا بعد مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 53 في الـ24 ساعة الأخيرة

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