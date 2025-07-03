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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57,130 شهيدا و135,173 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

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