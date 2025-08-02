Aug 2, 2025 1:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صحة غزة: أكثر من 60 ألف قتيل و147 ألف مصاب في القطاع جراء القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين 2023

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o