Oct 2, 2025 8:24 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

صبحي أبو عرب استقال ولم يُقَل من منصبه

بعد تداول أخبار حول إقالة قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام في هذه القوات أن اللواء أبو عرب هو من قدّم استقالته، خلافًا لما يُشاع.

وأكدت لموقع “لبنان الكبير” أنّه حتى الآن لم يُعيَّن أي شخص في هذا المنصب، على أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنّ مساعد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، العميد رائد داود، يتولّى حاليًا مهام التنسيق والتواصل مع قائد القوات في الداخل والشتات، اللواء العبد خليل.

وختمت بالتأكيد أنّه سيُقام حفل تكريمي للواء أبو عرب، تقديرًا لدوره وجهوده في حفظ أمن واستقرار المخيمات، وتعزيز العلاقات مع القوى اللبنانية.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o