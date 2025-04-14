Apr 14, 2025 7:55 AMClock
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صافرات إنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق تحذيرا من هجوم صاروخي

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