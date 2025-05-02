May 2, 2025 6:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شيخ عقل الدروز حمود الحناوي: التخلي عن السلاح سيكون فقط عند شعورنا بالأمان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o