المركزية - التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت وزير العمل محمد حيدر، مهنئا بعيد الفطر المبارك، وتناول اللقاء الأوضاع العامة وواقع العمال في لبنان.

وصرّح الوزير حيدر بعد اللقاء، قائلا: "نشكر سماحة شيخ العقل على استضافة اللقاء والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكانت فرصة لتناول المواضيع المتعلقة بوزارة العمل والعمل الحكومي للمرحلتين الحالية والمقبلة بشكل عام، وقد وضعنا سماحته بواقع وزارة العمل لا سيما الأمور المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وعلى الاخص قضايا الضمان الاجتماعي والوضع العمالي اللبناني والاجنبي وطريقة تنظيم هذا العمل والشروط الجديدة المتصلة به، وثمة دراسة تخص العمال اللبنانيين حول القطاعات الجديدة التي من الممكن المساهمة بها وبالنهضة الاقتصادية وورشة إعادة الاعمار للمرحلة المقبلة. طبعا سماحته احتضن تلك الأمور، وكان متجاوبا معنا واعطانا بعض الأفكار والآراء التي سنبني عليها للمرحلة القادمة، واتفقنا على لقاءات دورية، لمناقشة مختلف الأمور مستقبلا".

وردا على سؤال حول نتائج اللقاءات مع اركان العمل، قال: "لجنة المؤشر تدرس حاليا رفع الحد الأدنى للأجور، وسنرى القدرة بذلك، مع التقديمات الاجتماعية والأمور المتصلة بالموضوع. ومن هذا الصرح نشدد على أهمية تشجيع اللبنانيين للتوجه الى سوق العمل وان لا يبقوا بحالة تردد، بخصوص وظائف معينة او العمل في قطاعات وبرواتب معينة أيضا، وصولا الى تفضيلهم التوقف عن العمل".

أضاف: "اننا نحاول تنظيم القطاعات وارباب العمل في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، متعاونين لإيجاد فرص عمل لتدريب اللبنانيين، واظن انه بعد تنظيم الحد الادنى للأجور وإيجاد فرص العمل، سيُفتخ سوق العمل أكثر امام اللبنانيين، مع الاعتماد على العمالات الأجنبية في بعض القطاعات، لتكون المرحلة القادمة مثمرة وتعطي الدفع للبنان. الآن نحن في مرحلة أعياد واللبنانيين سيعودون أيضا لرؤية أهلهم، والصيف أصبح على الأبواب، كنافذة للانطلاق نحو تحسين الوضع العام".

عبد الله: كما استقبل شيخ العقل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول اللقاء الوضع العام في لبنان، من النواحي الأمنية واهمية الاستقرار الداخلي، في ظل المرحلة الراهنة.

شقير: كذلك استقبل الشيخ ابي المنى المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير حيث وضع سماحته بأجواء العمل وتطوير الإدارة، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والأمنية.

اجتماعات: ورأس شيخ العقل اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي، واجتمع قبل ذلك الى اللجنتين المالية والقانونية في المجلس، لمناقشة قضايا إدارية عامة وتلك المتصلة بعمل اللجنتين.