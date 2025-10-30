المركزية - التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، اضافة للتطورات والمستجدات الراهنة.

كما استقبل الشيخ أبي المنى المطرانين بولس مطر وشارل مراد، نقلا إليه تحيات البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الوثيقة التاريخية "Nostra Aetate" عن المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965، وذلك في 8 تشرين الثاني المقبل في بكركي.

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية الحوار الإسلامي–المسيحي وتعزيز روح الأخوّة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، وعلى الأبعاد الإيجابية لزيارة قداسة البابا الى لبنان في نهاية تشرين الثاني.

كذلك استقبل رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأستاذ صلاح سلام.

ومن زوّار دار الطائفة العمداء المتقاعدون: أنور يحيى، منير شعبان ومالك عبد الخالق.