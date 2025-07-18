المركزية - صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، البيان الآتي:

تلقى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفياً اليوم من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، شاكراً للمواقف الروحية والوطنية التي تعبّر عن توجّهات طائفة الموحدين الدروز في المرحلة الدقيقة الراهنة ومعالجة الأمور بحكمة وتعقل لدرء الفتنة، ومعرباً عن تضامنه الانساني حيال ما حصل ويحصل في محافظة السويداء.

كذلك وفي الاطار التضامني نفسه وتنويه بمواقفه تلقى سماحة الشيخ أبي المنى اتصالا من دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، تناول ايضا اهمية تضافر الجهود خاصة على المستوى العربي، من خلال رعاية عربية تدعم الوصول إلى وقف إطلاق النار، والتأسيس المشترك لحوار جدي يضمن تحقيق المطالب ويحقق الاستقرار.

كما تلقى اتصالات للغاية عينها، أبرزها من سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد عبد الأمير قبلان، أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ورئيس عام الرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق.

وكان المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، قال في بيان ان "شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى تلقى اتصالا هاتفياً اليوم من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، شاكراً للمواقف الروحية والوطنية التي تعبّر عن توجّهات طائفة الموحدين الدروز في المرحلة الدقيقة الراهنة ومعالجة الأمور بحكمة وتعقل لدرء الفتنة، ومعرباً عن تضامنه الانساني حيال ما حصل ويحصل في محافظة السويداء.

كذلك وفي الاطار التضامني نفسه وتنويه بمواقفه تلقى الشيخ أبي المنى اتصالا من رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، تناول ايضا اهمية تضافر الجهود خاصة على المستوى العربي، من خلال رعاية عربية تدعم الوصول إلى وقف إطلاق النار، والتأسيس المشترك لحوار جدي يضمن تحقيق المطالب ويحقق الاستقرار.

كما تلقى اتصالات للغاية عينها، أبرزها من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد عبد الأمير قبلان، أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ورئيس عام الرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق.