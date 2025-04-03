المركزية - تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مزيدا من الاتصالات والبرقيات المهنئة بعيد الفطر المبارك، أبرزها من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الرئيس أمين الجميل، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، المستشار الأول في السفارة الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك المطران شارل ماتياس مراد.



بدوره، أجرى الشيخ أبي المنى اتصالا لهذه الغاية بالمفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي للمباركة بالعيد وللتهنئة بمنصبه الجديد.



لقاءات: واستقبل الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة والمستجدات، ومسائل متصلة بمنطقة الجبل.



كما استقبل أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر مهنئا بعيد الفطر المبارك، وكان اللقاء مناسبة تم في خلاله التطرق الى الأوضاع السياسية والأمنية المطروحة.

ومن زوار شيخ العقل: رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام "للرابطة الطبية الأردنية الشرق أوسطية الدولية" عضو مجلس نقابة الاطباء والمرشح لمركز نقيب الأطباء البروفسور رائف رضا مع وفد من الاطباء.

وقد شرح رضا للشيخ أبي المنى لبرنامجه الانتخابي، المتضمن بنودا تطويرية عدة، بينها زيادة المعاش التقاعدي للأطباء، تحسين التأمين الصحي بأقل كلفة مع أفضل الخدمات وإبعاد النقابة عن التجاذبات السياسية والطائفية، وسلمه نسخة عن البرنامج.



واستقبل وفدا من آل الجرمقاني ضم : فادي وربيع وحسن وسمير الجرمقاني، يرافقه فؤاد الغريب، لشكره على مواساته العائلة بفقيدها المرحوم فوزت الجرمقاني.

شانيه: وفي منزله في شانيه، كان استقبل شيخ العقل رئيس اتحاد بلديات جرد عاليه كمال شيا، وايضا عماد الاعور ونجله باسل.



العبادية: وزار الشيخ أبي المنى قريبه الشيخ كمال فرج في بلدة العبادية، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.