المركزية - التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، يرافقه مدير مكتبه حسان خير الدين، بحضور مسؤول ملف الصحة في الحزب التقدمي الاشتراكي باسم غانم ورئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي نزيه أبو شاهين ومشايخ ومستشارين في مشيخة العقل.

وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة وخاصة تلك المتعلقة بصحة المواطنين، حيث اطلع الوزير نصر الدين سماحة شيخ العقل على الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بهذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق بتطوير التقديمات الدوائية والاستشفائية والعلاجية وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبعد اللقاء صّرح الوزير نصر الدين، قائلا: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى وشكرناه على هذه الاستضافة، وقد أطلعناه على المستجدات الصحيّة والتطورات والإجراءات الصحيّة الحاصلة لدى وزارة الصحة، كما أكدنا خلال اللقاء على التعاون المشترك والدعم الدائم الذي يُقدّم، لجهة مسؤوليتنا كوزارة عن صحة المواطنين اللبنانيين في القطاعين الدوائي والاستشفائي، وان شاء الله ستستتبع هذه الزيارة بزيارات أخرى، لمواكبة التطورات التي تحصل".

أضاف: "أكدنا على التعاون الوطني اللبناني الأخوي بين جميع الأفرقاء اللبنانيين، فكل شخص لبناني وعلى اختلاف طوائفنا ومذاهبنا يجمعنا البلد وحب الوطن، ومتفقون جميعا على خدمة الناس، وربما المكان الأفضل للخدمة هو القضايا الصحيّة. عسى الله يجنّب هذا الوطن أي سوء واي مكروه ويحمي جميع اللبنانيين بصحتهم وأمانهم، وان شاء الله الأيام القادمة تحمل معها كل الخير".

وردا على سؤال حول تطوّر التقديمات الصحيّة، قال: "لقد اطلعنا سماحة الشيخ على التطوّر الذي حصل بالنسبة للقطاع الدوائي والتغطية الدوائية التي تحسّنت بشكل كبير، لناحية الادوية السرطانية والمستعصية، ولفتنا النظر الى أننا بتنا نقدّم حاليا ثلاثة أضعاف التغطية الدوائية منذ بدأت الوزارة الجديدة عملها، أي بمعدل ثلاثمائة في المئة وبتصاعد تدريجي عن الأشهر الأولى، فهذا امر إيجابي جدا وملموس على ارض الواقع.

تابع: "طبعا، ليس باستطاعتنا تغطية كل شيئ، ولكن "طلوع السلم درجة درجة"، وفي موضوع الاستشفاء، طالبنا تضمين موازنة 2026 رفع التغطية الاستشفائية، لتكون التغطية أكبر وأشمل. أيضا أكدنا على دعم لجنة الصحة النيابية في المشروع الذي أُعدّ وينتظر التطبيق وهو مشروع الرعاية الصحية الشاملة، "هناك مربط الحل" والمنطلق لحل كل الازمات التي هي على عاتق وزارة الصحة".