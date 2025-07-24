Jul 24, 2025 12:12 PMClock
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شيخ العقل: ندعو الى فكّ الحصار عن السويداء وتأمين مستلزمات الحياة وإعادة الإعمار والتعويض عمّا نهب وسرق كما ندعو الى تحقيق دقيق وشفاف حول ما ارتكب من مجازر

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