Jul 24, 2025 12:18 PMClock
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شيخ العقل: لن نسمح بالفتنة الدرزية - السنية في السويداء وبامتدادها ونسعى الى المصالحة من هنا تواصلنا الدائم مع المفتي دريان

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