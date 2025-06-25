شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على "الدور الروحي والاجتماعي والوطني، من خلال بث الروح الايجابية في مجتمعاتنا المتنوعة، لمواجهة التحدّيات والمستجدات، والتصدّي لها بوحدة متماسكة، وبخطاب تهدئة لا تعبئة، وبالحثّ الدائم على الاستمرار في مهمة بناء جسور التلاقي مهما قست المراحل وكثرت المصاعب، تماماً كما فعلنا والرؤساء الروحيين في قمة بكركي الاخيرة".

كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال تلبيته دعوة اللقاء بـ"هيئة متابعة القمة الروحية" لدى عضو الهيئة القاضي الشيخ غاندي مكارم في رحاب الطبيعة في بلدة رأس المتن، بمشاركة كل من: المفتي الشيخ حسن العبدالله، المفتي الشيخ علي غزاوي، المونسنيور عبده ابو كسم، وبحضور رئيسي المحاكم السنية والدرزية القاضيين الشيخ محمد عساف وفيصل ناصر الدين، وقضاة من المذهب، الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان والشيخ سعيد مكارم، حيث اطّلع سماحته من الهيئة على برنامج نشاط اللجنة ومتابعاتها.

وشكّل اللقاء مناسبة استنكر خلالها المجتمعون الاعتداء الاجرامي الذي وقع في كنيسة مار الياس في دمشق، معتبرين ان "رسالة المرجعيات الروحية واحدة في التأكيد على ثلاثية، المحبة والرحمة والحكمة، التي تبقى الدرع الواقية لصون الوطن من المخاطر".

استقبالات

وفي دار الطائفة في بيروت استقبل الشيخ أبي المنى معتمد مشيخة العقل في كالغري البرتا – كندا طلال ابو درهمين، يرافقه رئيس بلدية كفرقوق النقابي أكرم عربي، للاطلاع منه على واقع أبناء الطائفة في المهجر، والتأكيد على توجيهات سماحته بخصوص أهمية خلق الأجواء المشجّعة للشباب والشابات، للتعلّق بالأرض والجذور، والمحافظة على القيم المعروفية الصحيحة، في ظل العولمة والفساد المستشري والآفات على أنواعها. والدور الذي تسعى لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي للقيام به، فيما يتعلق بتكثيف التواصل مع الجاليات والاستماع إلى ملاحظاتهم وتشجيع ودعم أبناء العائلة المعروفية عموماً.

من جهته أكّد عربي ممثلاً "مؤسسة التراث الدرزي" - مقرّها لندن على اهتمام المؤسسة بالحفاظ على جذور الأجداد وعلى دورها كمعلم ثقافي وتراثي للأجيال القادمة.

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واجتمع شيخ العقل مع رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، بحضور رئيس المصلحة الدينية في المجلس الشيخ فاضل سليم والمستشار الشيخ رمزي سري الدين،

⁠وترأس اجتماعاً للجنة الثقافية في المجلس، بحضور رئيسها الشيخ وسام سليقا والأعضاء، وجرى البحث في عدة مواضيع ثقافية للمرحلة المقبلة.

واستقبل في منزله في شانيه وفداً من بلدة قرنايل (المتن) ضمّ، مشايخ ورئيس البلدية فيصل الأعور ونجل الشهيد ميلاد الخوري بسام الخوري والياس الخوري، لشكره على المشاركة من خلال ممثل عنه ووفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي في مناسبة تأبين ميلاد الخوري في البلدة. كما استقبل وفداً من أهالي جبل السماق المقيمين في لبنان، لتهنئته بعيد الأضحى وشكره على مساعدتهم، و⁠وفداً من مشايخ مجدلبعنا، لدعوته الى لقاء الأول من محرّم في خلوة مجدلبعنا، ووفداً من مشايخ قبيع، لدعوته للمناسبة ذاتها في مجلس البلدة.

ومن زوّاره كل من: رئيس بلدية دير العشاير ابراهيم نصر ونجله غاندي ورجل الأعمال محمد اليمن، السيد أبو علي حسين أحمد من حزرتا بحضور الشيخ حمزة الكوكاش، الشيخ خليل الصيفي، د. مازن جبري والكاتب السياسي لؤي حسن.

تعازٍ

وشارك شيخ العقل في عدد من المآتم وتقديم التعازي بمتوفين من بلدة شانيه وعدد من قرى المنطقة.