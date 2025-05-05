استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة ببيروت، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وتناول البحث المستجدات الحاصلة في سوريا، اثر الصدامات الاخيرة، وتعرض بعض المناطق للاستهداف والارتكابات والترويع على يد مجموعات متطرفة.

وكان اللقاء مناسبة تمنى خلالها ابي المنى على المبعوثة الأممية "المساهمة في ضمان عدم تكرار ما حدث، والضغط لحماية المدنيين، واعادة جميع المختطفين والمعتقلين، بما يتوافق مع القوانين الدولية والإنسانية".

الصلح

كما استقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح ونائب رئيس البعثة الدكتور يوسف السبعاوي، وتم البحث في المستجدات الحاصلة على مستوى الملف الدرزي السوري، حيث اعرب الوفد لشيخ العقل عن "تضامنه الكامل، حيال ما تعرضت له طائفة الموحدين الدروز، والاستعداد لدعم طرح الموضوع على مستوى جامعة الدول العربية والدول العربية".

"ملتقى التعاون"

واستقبل ايضا، وفدا من "ملتقى التعاون الوطني" برئاسة الشيخ الدكتور زياد الصاحب، وعضوية: القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، الشيخ الدكتور عبدالله شرقية، الشيخ لؤي كوسا، المحامي محمد خليلي، الدكتور غازي فريج، المهندس عدنان عميرات، المهندس عزام حوري، ياسر الصبان وهاني البلعة.

وعرض الوفد مع شيخ العقل لتطورات الملف الدرزي في سوريا، وقضايا إسلامية وروحية عامة والاستعداد للقيام بمبادرات، تساهم في استباق الأحداث وفي معالجة ذيول ما حصل من تجاوزات واساءات.

وأثنى الوفد على "مواقف سماحته الطيبة، لجهة مساعيه الحثيثة وزياراته للتهدئة والبيانات المسؤولة التي أصدرها في هذا الشأن، لإطفاء نار الفتنة ولم شمل أهلنا في سوريا، في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها".

شانيه

واستقبل ابي المنى في منزله شانيه، رئيس بلدية شانية المنتخب نعمان ابي المنى، مع اعضاء لائحته التي فازت جميعها في الانتخابات البلدية، بعد صدور النتائج مع عدد من المناصرين، وذلك لاخذ البركة والدعاء لهم بالتوفيق في عملهم، طالبين منه الدعم الدائم في المشاريع التي يطمحون لتحقيقها. وتلقى اتصالا من رئيس اللائحة التي لم يحالفها الحظ فادي ابي المنى، الذي هنأ "بكل روح رياضية ومحبة الفائزين"، واضعا نفسه بتصرفهم وبالتعاون معهم، من اجل انماء شانيه.