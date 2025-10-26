نشر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على صفحته "X" تعليقا على وفاة الشاعر الكبير طليع حمدان مع صورة للراحل: "طليع حمدان جزءٌ من تاريخ الجبل وصورةٌ عن عنفوانه. تفاخر بتاريخه وبطولات أبنائه، وغنّى للوطن ولأرزه وعلَمه. خاف على الوطن فاستصرخ أبناءه لعيش المحبة وصون بعضهم بعضاً، قائلاً: "وطنّا لو وقع مدماك منو ‏الخطر بيبلّش بمدماك ثاني"...

‏طليع حمدان: صوتك كان صادحاً وشعرك سيبقى رسالة للأجيال".