نشر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على صفحته "X" تعليقا على وفاة الشاعر الكبير طليع حمدان مع صورة للراحل: "طليع حمدان جزءٌ من تاريخ الجبل وصورةٌ عن عنفوانه. تفاخر بتاريخه وبطولات أبنائه، وغنّى للوطن ولأرزه وعلَمه. خاف على الوطن فاستصرخ أبناءه لعيش المحبة وصون بعضهم بعضاً، قائلاً: "وطنّا لو وقع مدماك منو الخطر بيبلّش بمدماك ثاني"...
طليع حمدان: صوتك كان صادحاً وشعرك سيبقى رسالة للأجيال".
Oct 26, 2025 9:27 AM
