رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ممثلاً برئيس لجنة "الصحة والبيئة" في المجلس المذهبي الدكتور نزيه أبو شاهين، وبالتعاون مع كاريتاس لبنان، وبالتنسيق مع مستشفى سيدة المعونات، مستشفى الايمان – عاليه، مؤسسة الخليل الاجتماعية، MTC4L وLHF، اليوم الطبي المجاني في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية في عاليه، بدعوة من المجلس المذهبي – لجنة الصحة والبيئة وكاريتاس لبنان.

شارك في النشاط شخصيات وفاعليات روحية واجتماعية وأهلية وبلدية واختيارية وطبية وجمعيات وروابط معنية، اضافة الى الفرقة التقنية العسكرية الايطالية من أجل لبنان، وأمين السر في المجلس المذهبي المحامي رائد النجار ورؤساء اللجان الدينية، الشيخ عصمت الجردي، المحامية غادة جنبلاط، القانونية الدكتور طلال جابر والادارية الدكتور منصور اشتي وأعضاء لجنة الصحة والبيئة في المجلس، وعشرات الاطباء من اختصاصات صحيّة مختلفة، ومئات الاشخاص والمرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني، على مستوى المعاينات والفحوصات الطبية والادوية التي كانت متوافرة في هذا اليوم.

استهل النشاط الذي استمر على مدى ساعات النهار بافتتاح رسمي بالنشيد الوطني وكلمات، قدّم له مقرّر لجنة الصحة في المجلس المذهبي الدكتور زهير عمر، الذي رأى أن "التكامل والتعاضد أهم أسس تحقيق الفائدة ونشرها لتصل الى كافة أطياف المجتمع، من هنا انطلقت فكرة التعاون مع جمعية كاريتاس، ومؤسسات صحية فاضلة، لتنفيذ هذا اليوم الطبي المجاني، من اجل استفادة الأهل من كل المشارب، عبر خطة تعاون بعيدة المدى".

مراد

وألقى رئيس بلدية عاليه وجدي مراد كلمة، هنأ فيها على "الشراكة ما بين المجلس المذهبي ومؤسسة كاريتاس لبنان، لانجاز هذا اليوم الطبي المهم جداً بالنسبة لمدينة عاليه والمنطقة، وبالتعاون مع الجهات الايطالية الداعمة. وأهمية هذا اليوم يأتي في ظل عجز امكانيات الدولة غير المتوافرة حيال الظروف الراهنة، كما ونحيي المستشفيات والمؤسسات المشاركة، لا سيما مستشفى الايمان في عاليه، الذي نسعى مع ادارته ليكون مستشفى نموذجيا".

وشكر مراد "كل من سعى وعمل لهذا النشاط الموفّق، الذي يتيح مساعدة الناس على مستوى المجلس وكاريتاس والجمعيات وجمعية الرسالة الاجتماعية وكل من ساهم في انجاح هذا العمل الانساني".

ألتيليو MTC4L

وكانت كلمة لرئيس الفرقة التقنية العسكرية الايطالية من أجل لبنان الكولونيل ألتيليو كورتوني، نوّه فيها بالتعاون الذي جرى مع المجلس المذهبي ومؤسسة كاريتاس لبنان، وبالمشاركة في هذا اليوم الطبي والانساني، للوقوف الى جانب الناس، وخاصة في المجالات الصحية والانسانية". مبدياً "سعادته ان تكون ايطاليا شريكة في هكذا فعاليات، لمتابعة العمل معاً من أجل الوقوف الى جانب الانسان وخدمته في أي مكان".

الغاوي

وألقى كلمة رابطة كاريتاس لبنان الاب سمير الغاوي ممثلاً رئيس الرابطة الاب ميشال عبود، قائلا: "نلتقي اليوم في مناسبةٍ جامعة عنوانها الخير والكرامة الإنسانية، في يومٍ طبيٍّ إنسانيّ نُجدّد فيه إيماننا بأن الصحة حقّ للجميع، والخدمة رسالة تتجاوز الحدود والانتماءات. ويشرّفنا أن يكون هذا النشاط ثمرة الشراكة المباركة بين رابطة كاريتاس لبنان والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، من خلال لجنته الصحية. هذه الشراكة التي تُعدّ مرتكزًا وانطلاقة لأعمالنا المشتركة، التي عملنا عليها في اللجنة منذ فترة، مع الأستاذ نظام حاطوم وبتوجيهات سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى. نتطلّع لأن تكون هذه الشراكة انطلاقةً جديدةً نحو تعاون أوسع في مختلف الميادين".

أضاف: "في العمل الاجتماعي نلتقي في الأهداف؛ فقد اختارت كاريتاس، منذ انطلاقتها، أن تكون في خدمة الإنسان، كل إنسان، دون تمييز، لأنّ المحبّة لا تُفرّق، والوجع لا يسأل عن هوية، والحاجة لا تنتظر. وفي هذا اليوم، نمدّ أيدينا إلى أهل عاليه والمنطقة بخدمات طبية ووقائية وتوعوية، إيمانًا منّا بأنّ العطاء واجب، لا منّة، والصحة ليست رفاهية، بل حق أساسيّ. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر أعمالاً كثيرة، طبية واجتماعية، وربما أكثر".

وختم: "أتوجّه بالشكر والتقدير لكل من تعب وعمل لإنجاح هذا النهار المبارك، سائلاً الله أن يُكافئكم ويحفظ عائلاتكم. قوّتنا في تضامننا وعملنا المشترك. ومعًا، نرسم صورة الوطن الذي نؤمن به، حيث الإنسان أولًا، والمحبّة فعلٌ حيّ يتجدّد كلّ يوم. شكرًا لكم، ولكم من كاريتاس لبنان كل محبة وتقدير".

ابو شاهين

وختاماً ألقى الدكتور نزيه ابو شاهين كلمة صاحب الرعاية شيخ العقل قائلا: "يسعدُني أن أفتتح وإياكم هذا اليوم الطبي المجاني ناقلاً إليكم مباركة وتحيات سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، مثمّناً عالياً رعايته الكريمة واشرافه بشكل شخصي على الاستعدادات والتحضيرات، إيمانًا منه بأهمية التعاون بين أطياف المجتمع اللبناني".

أضاف: "هذا اليوم هو تجسيد للاتفاق الذي تمً توقيعه بيننا منذ أسبوع، هذا الاتفاق الذي يُشكر عليه كل مَن ساهم في حصوله وولادته؛ وهو إعادة التأكيد على المصالحة التي بلسمت جراح الحرب، والتي يعمل على متابعتها، بالتعاون بين أبناء الجبل جميعِهم. أصرّ سماحته باستمرار التعاون واذكاء روح المصالحة والتلاقي. وقد صغنا نحن الاطباء هذا التوجهَ بنشاطنا الطبي اليوم وهو فاتحة لايام طبية قادمة معاً كلغة انسانية، عملية تخترق القلوب لتنبض بالمحبة والسلام. نجاح هذا اليوم يؤسّس لنهج جديد في النشاطات والتقديمات الطبية والإنسانية في مناطقنا. لأن هدفنا جميعاً سعادة الانسان الذي هو غاية وليس وسيلة".

وتابع: "لقد كلّفني سماحته بتوجيه الشكر لكل من عمل على إنجاح هذا اليوم الرائع، دون أن ننسى حتى من يعمل على تنظيم السير في الخارج، مرورًا بالمنظِّمين في الداخل والممرضين، وصولاً الى الأطباء المشاركين، وعلى رأسهم الدكتورة سندي حكمة رئيسة الفريق الطبي. والشكر موصولٌ إلى بلدية عاليه و الى رئيس البلدية الأستاذ وجدي مراد، لقد كلّفني سماحته ايضًا، بشكر الأخوة ، أعضاء جمعية الرسالة الاجتماعية، والشكر كذلك لمن أمّن التجهيزات اللوجستية والأدوية. وأخصّ بالذكر الاستاذة آمال الريس والأستاذة ضياء ابو المنى وكل الفريق العامل. كما لا يسعنا، إلا ان نخصّ بالذكر ممثل رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الأب سمير غاوي ومسؤولي الرابطة وجهازها العامل. كما لا يمكن تجاهل الدور الذي قدمته مؤسسة الخليل الاجتماعية ومؤسسات صحية مثل مستشفى سيدة المعونات ومستشفى الإيمان و MTC4L و LHF في سبيل انجاح هذا اليوم. والشكر الذي عليّ شخصيًّا إيصاله، هو للزملاء أعضاء مجلس الإدارة في المجلس المذهبي، الذين كانوا دائمًا يعملون على تسهيل مهماتنا، و يقفون الى جانبنا في تنفيذ الطموحات الكبيرة لدور المجلس في حياة الناس اليومية. ولا بدّ هنا، إلا ان أشكر ، زملائي في لجنة الصحة والبيئة، فريق عملنا الرائع العامل بصمت وتفان، و أخصّ بالذكر الاستاذ عماد ملاعب وشادي نمور ودكتور زهير عمر الذين تميّزوا بجهدهم منذ إنشاء اللجنة حتى اليوم".

وختم: "مع إصرار سماحته على عدم نسيان أحد ممن ساهموا بجعل هذا اليوم الطبي واقعًا مفيدًا، يبقى علينا أن نؤكد للناس، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية او السياسية، أنهم في قلب اهتماماتنا، خصوصًا في الفترات الصعبة التي نمرّ بها، والتي تشكّل هاجسًا لمن كلفونا بإنجاح الفكرة، وسيبقى هاجسهم الأول، المحافظة على ناسهم من أن تذلهم الأوضاع الاقتصادية او الأمنية. وسيعملون على الكرامة العامة، بانجاز العمل المجدي بأفضل المواصفات دون تمنينٍ لأحد. باسم سماحة الشيخ والمجلس المذهبي، وباسمي شخصيًّا، أرحّب بالجميع، وأتمنى نجاح هذا اليوم، عبر الإبقاء على جذوة الحماس التي رأيناها في فترات الإعداد المسبقة. كل الشكر للمشاركين، كل الاحترام للحضور. وطلبُنا فقط منكم، هو المساهمة بالدعاء لاستمرار نجاح التعاون البنّاء، واهلاً وسهلاً بالجميع".

وبعد ذلك بدأت المعاينات والفحوصات الطبية وتقديم الادوية المجانية لمئات الاشخاص، الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني، والذي اختتم بتقديم الدروع التقديرية للاطباء والمساهمين في انجاح اليوم الطبي المجاني، من قبل الدكتور ابو شاهين واعضاء لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي.