Apr 21, 2025 1:36 PMClock
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شيخ الأزهر ينعى البابا فرنسيس ويصفه بأنه كان رمزا إنسانيا من طراز رفيع ولم يدخر جهدا في خدمة رسالة الإنسانية

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