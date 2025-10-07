المركزية - اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم مع وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلومات كمال شحادة الذي قال بعد اللقاء: "اجتمعنا مع دولة الرئيس لاطلاعه على التقدم الذي حصل على صعيد مكتب وزير لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعرضنا عليه المشاريع المستقبلية والذي سيطبق جزء كبير منها بالشراكة مع القطاع الخاص وهناك عمل دؤوب مع عدد كبير من الوزراء أي حوالي ١٤ وزارة وسيستكمل العمل، ونأمل أنه بدعم من دولة الرئيس تسريعها وانجاز قسم كبير منها خلال الاشهر القادمة."

وأجرى سلام اتصالًا هاتفيًا بخالد العناني، هنأه فيه على انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو. وهنأ جمهورية مصر العربية قائلًا أن هذا إنجاز مستحق، لا سيما أنه أول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع. وتمنّى له "التوفيق في مهامه على رأس المنظمة".

وأكد حرص لبنان على "استمرار التعاون الوثيق مع اليونسكو في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية، سواء عبر الحكومة من بيروت أو من خلال البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة في باريس".

النائب شهيب: كما التقى رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات.

المفتي الجوزو: كما التقى رئيس الحكومة مفتي جبل لبنان محمد هاني الجوزو على راس وفد من فاعليات منطقة اقليم الخروب.

بعد اللقاء قال المفتي الجوزو: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لما يمثّل الدولة والإدارة بكل مكوّناتها، وقد عبّرنا له عن تقديرنا الكبير لدوره الوطني، ودعمنا للرسالة التي يحملها في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف: “نحن، باسم جبل لبنان بكل فعالياته، نثمّن الدور الوطني الذي يقوم به، ونؤكد تمسّكنا برسالة الدولة وبدورها، ونسعى لأن تبقى قوّتها الشرعية هي الحامية لكل اللبنانيين، وأن يكون القانون هو المظلّة الجامعة لنا جميعاً”.

وتابع: “بحثنا أيضاً في القضايا الإنمائية التي تهمّ منطقتنا، وأبدينا استعدادنا للتعاون الكامل مع دولة الرئيس لتحقيق الإنماء المتوازن، على أمل أن يحمل هذا التعاون الخير لكل لبنان”.

العشائر العربية: واستقبل الرئيس سلام وفدا من العشائر العربية برئاسة الشيخ طلال الضاهر وضم الوفد الحاج خضر نوفل ، الشيخ عامر الغصن ورئيس بلدية السعديات خالد الاسعد .

بعد اللقاء قال الضاهر: "زيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس نواف سلام تأتي في إطار دعمنا الكامل لمقام رئاسة الحكومة ولدولة الرئيس نواف سلام شخصيًا، وتأكيدًا على تمسكنا بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبنهج العدالة والقانون في معالجة الملفات الوطنية، وفي طليعتها ملف أحداث خلدة الذي يسير نحو خواتيمه بإذن الله تعالى.

نُدين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، ونضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن الرد الحقيقي على هذه الخروقات يكون بقيام الدولة القوية العادلة الممسكة بقرارها وسيادتها.

كما نثمّن تمسك دولة الرئيس باتفاق الطائف وتطبيقه بحرفيته، وبحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنزع الذرائع الإسرائيلية وتعزيز الأمن والاستقرار.

إن التمسك بالدولة هو خيارنا الثابت الذي لا رجعة عنه، والجيش اللبناني هو الضامن لوحدة الوطن وأمنه، في ظل دعم عربي صادق يتقدّمه دعم المملكة العربية السعودية لمسار الدولة والمؤسسات."

مخاتير العشائر العربية: كذلك استقبل الرئيس سلام وفدا من مخاتير العشائر العربية برئاسة المختار رفعت نمر الذي قال بعد اللقاء:" زيارتنا هي للوقوف الى جانب رئيس الحكومة ودعم مواقفه الوطنية، وكانت مناسبة عرضنا لعدد من المطالب والقضايا الانمائية والاجتماعية.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا النواب: محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، احمد رستم واحمد الخير الذي قال بعد اللقاء:"زيارتنا للرئيس سلام هي للوقوف الى جانبه ، أمام الحملات الساقطة التي تستهدف رئيس الحكومة ومقام رئاسة الحكومة ،وقد لفتنا كلام الزميل في "حزب الله" اذ أدان من حيث لا يدري حزبه ، بكلام حق يراد به باطل صدر عن حزب لطالما فوت مسار الميثاقية وجوفها من مضمونها الوطني ، وأصر ان يكون فوق الدولة و دستور الطائف و المؤسسات اللبنانية ، ولطالما كان سدا منيعا أمام قيام الدولة اللبنانية وتطبيق الدستور وقيام الدولة الحقيقية في لبنان .

سؤالنا اليوم من على منبر رئاسة الحكومة إلى "حزب الله" ، هذه الرئاسة التي كانت لطالما ضنينة بالحفاظ على هذه الميثاقية والعيش المشترك في لبنان ، أين كانت الميثاقية عندما منعتم انتخاب رئيس للجمهورية ؟ واين كانت الميثاقية عندما انقلبتم على حكومة الوحدة الوطنية وعطلتم جلساتها ؟ واين كانت الميثاقية عندما واجهتم قرارات الحكومةفي ٧ أيار المشؤوم ؟ واين كانت الميثاقية عندما صادرتم قرار الحرب والسلم في تموز ٢٠٠٧ ، ومؤخراً في حرب الأسناد ؟ واخيراً وليس آخرا أين كانت الميثاقية عندما انقلبتم على اعلان بعبدا الذي انتم وافقتم عليه وقلتوا "بلوا واشربوا ميتوا".

أضاف ؛ "فعليا فان حزب الله " الذي يتكلم عن هذه الميثاقية التي " بلها وشرب مياهها" خلال كل العقود ما بعد الطائف ،يتكلم اليوم عن الميثاقية التي لطالما كان موقع رئاسة الحكومة ضنين بالحفاظ والتمسك بها:"

وختاما فان رسالتنا" لحزب الله "أننا كلنا كلبنانيين محكومون بالعودة إلى الدولة وان نكون تحت كنفها وكنف دستور الطائف ومؤسساتها ، وهذا هو المكان الوحيد الذي نستطيع من خلاله جميعا معالجة مشاكلنا ونبدد هواجسنا الوطنية كلبنانيين ."

النائب ابي رميا: واستقبل الرئيس سلام النائب سيمون ابي رميا الذي قال بعد اللقاء:"تناولنا خلال اللقاء التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية بكل تشعباتها ، وكان لقاءا صريحا وشفافا كالعادة ، وأنا من المؤمنين انه بوجود الرئيس جوزاف عون في بعبدا والرئيس سلام في السراي الحكومي ، لدينا فرصة تاريخيّة بوجودهما ،من اجل ان نضع لبنان على مسار التعافي على كل المستويات ونعيد الاستقرار الأمني والسياسي الى البلد ،خاصة انه ان كان الرئيس عون او الرئيس سلام يتمتعون بدعم من قبل المجتمع الدولي الذي كان ينقصنا في المراحل السابقة ، واليوم علينا ان لا نهدر هذه الفرصة ، وكل ما هو مطلوب ان نحرك المياه الراكدة ونلاقي المجتمع الدولي بمتطلباته حول أولاً، بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها ضمن حوار داخلي لبناني إيجابي يبدد هواجس كل مكونات المجتمع اللبناني ، وبذلك نكون نلاقي المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ، واليوم السيناريو الخطير هو ان نبقى بحالة الركود التي نعيشها وفي حالة الكباش السياسي القائم ، وهذا يعزز تغليب منطق اللا استقرار على الازدهار والنمو المطلوب من قبل الشعب اللبناني ، وقد وضعت نفسي بتصرف رئيس الحكومة ، كما وضعنا انفسنا بتصرف رئيس الجمهورية من تحقيق كل هذه الأهداف ونستعيد النشاط المطلوب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتامين ظروف تواكب هذه الفرصة التاريخية لكي لا نخسرها مرة جديدة."