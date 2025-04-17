اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب أن "ميزة إتفاق الطائف هو إعادة المهجّرين ولا شكّ أنّ هناك عائق مالي في ملف المهجّرين".

وقال شهيب في حديث ل"صار الوقت": قبل إقفال وزارة المهجّرين يجب إعطاء الموظفين حقوقهم وإنهاء مصالحتين لا تزالان عالقتين.

ورأى شهيب أن "المشكلة الأساسية في موضوع المهجّرين هي المشكلة الاقتصادية والنزوح الذي يتم من الريف إلى المدن وقد قمنا بـ23 مصالحة في الجبل".

وتابع "نأمل أن تُقفل وزارة المهجرين وتتحوّل إلى وزارة إنماء ونأمل أن نظلّ على علاقة جيدة مع الجانب السوري على أن يأخد اللبنانيون والسوريون حقوقهم".