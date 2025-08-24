آخر الأخبار
3:59 PM
أبرز الأحداث
شهود لرويترز: قصف يستهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة...
2025-08-24 17:15:15
أبرز الأحداث
اعلام اسرائيلي: 14 مقاتلة شاركت في الهجوم على اليمن وألقت نحو 40 صا...
2025-08-24 17:13:42
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: القصر الرئاسي الذي أستهدف بصنعاء يقع داخل المجمع ...
2025-08-24 17:11:47
أبرز الأحداث
أحمد الحريري: مستمرون بثوابتنا ولا يعنينا كل "القيل والقال"
اجتماع امني لبناني سوري برعاية سعودية.. ودمشق لبيروت: نريد أن نتعلم منكم
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة حتى انفاق المطار
اعلام اسرائيلي: 14 مقاتلة شاركت في الهجوم على اليمن وألقت نحو 40 صاروخا
الجيش الإسرائيلي: القصر الرئاسي الذي أستهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين
برّاك يصل إلى إسرائيل لبحث ضربات لبنان والمفاوضات مع سوريا
الجيش الإسرائيلي: الغارات جاءت ردًا على الهجمات المتكررة للحوثيين على إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: قصف المجمع الرئاسي رسالة للحوثيين بأنهم بمرمى نيراننا
وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 10 طائرات "إسرائيلية" شاركت بالهجوم على اليمن وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة
لافروف: ترمب يحترم روسيا ونحن نحترمه
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
الجيش الإسرائيلي: لم تكن هناك اغتيالات مركّزة مطروحة ضمن غاراتنا على الحوثيين
دوليات
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بعشرات المسيرات
صحة
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
"الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة" ندوة من تنظيم "اليازا"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
5:26 PM
