المركزية - أعلنت جمعيّة "الأرض" - لبنان، في بيان لها، أنها "تلقت شكوى حول إنشاء مكبّ عشوائي في أحد سهول الزيتون في بلدة بكفتين - الكورة، تُحرق فيه النفايات يومياً، حيث تنبعث كميات هائلة من الدخان السام والروائح التي تخنق سكان المنطقة بصمت."

وأشار الى أن "المناطق المتأثرة تشمل بلدات بكفتين، ضهر العين، حارة الخالصة، كفرحورا، كفرزينا، وغيرها من قرى قضاءي الكورة وزغرتا."

وأوضح أن "المؤسسات التربويّة كدار النور وثانويّة سيّدة بكفتين، والأديرة، والمراكز الإجتماعيّة، مثل جمعيّة واحة الفرح، والمواقع السياحيّة كقرية بدر حسّون الإيكولوجيّة، وغيرها أصبحت في قلب العاصفة البيئيّة."

وسأل: "الى متى ستبقى هذه المجتمعات رهينة المكبّات غير القانونيّة والحرق العشوائي؟ وأين هي خطط الإدارة اللامركزيّة المستدامة للنفايات التي نصّ عليها القانون اللبناني؟"

وأعلن أن "الجمعية تضع هذه الشكوى بمثابة إخبار برسم محافظ الشمال والجهات المعنيّة كافة".