وصف شقيق شهيد فوج الاطفاء رالف ملاحي دافيد ملاحي يوم 4 آب بـ”ابشع يوم في تاريخ البشرية جمعاء، حيث تم تدمير العاصمة بيروت والله يرحم كل الشهداء".

وقال:"كانوا عارفين وبعتوا “فوج الاطفاء” الى الموت جزافا وبعدن لليوم ساكتين على الملف"، متوجّها الى شقيقه الشهيد قائلا: ”انت بطل بنظر كل شخص قريب منك وانت ملاك بالسما ويا ريت فيني شوفك لمرة واحدة وكون عينك وجسمك، بس كتر خير الله على كل شي”.

وشكر ملاحي عبر صوت لبنان لوقوف رئيس الجمهورية جوزاف عون "(وعلى العكس سابقه الذي كان نائما طيلة 6 اعوام متواصلة) على قدميه بهدف اعادة الثقة الداخلية بالدولة واستنهاض مقدراتها واحقاق الحق والعدالة والكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت جملة وتفصيلا ودون هوادة تذكر”.