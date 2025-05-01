أثنى رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على النتائج الإيجابية التي خلصت اليها زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورأى شقير في بيان ان نجاح الزيارة تعكس نجاح العهد الجديد في اعادة بناء جسور التواصل وتمتين العلاقات اللبنانية مع العالم ومع الأشقاء العرب، لا سيما مع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت، ومؤشر واضح على عودة لبنان بقوة إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان.

وحيا الوزير شقير دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادتها الحكيمة ورئيسها سمو الشيخ محمد بين زايد بن سلطان آل نهيان على الأهمية الكبرى التي أولاها لزيارة الرئيس عون إلى أبو ظبي، والبيان المشترك الذي اكد حرص الإمارات على دعم لبنان في كل المجالات وقرار السماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي".

وشدد شقير على ان هذا الموقف ليس غريبا عن الإمارات وقيادتها، هذه القيادة التي لم تنكفء يوما عن دعم لبنان في أصعب الظروف واشدها قساوة، وهي التي حفظت إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حبه للبنان والشعب اللبناني كما حبه لكل العرب.