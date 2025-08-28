المركزية - كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة اكس الآتي: "منذ يومين أعلنت اليازا أن عدد ضحايا حوادث السير في لبنان بلغ ٥٦ ضحية خلال شهر آب الجاري، وقد أضيف إلى هذا الرقم اليوم ٣ ضحايا جدد بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري، ليصبح العدد ٥٩ ضحية، فضلاً عن مئات الجرحى. إنها أرقام مفجعة ومحزنة تفوق قدرة أي عقل بشري على التصوّر. إزاء هذه الكارثة الاجتماعية، ندعو السلطة والجهات المعنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الفاعلة لوقف هذا النزيف المستمر، كما ندعو المجتمع المدني إلى إطلاق أوسع حملة توعية ينخرط فيها الإعلام اللبناني بشكل أساسي، لأن ما يحصل لم يعد مقبولاً على الإطلاق. لا يجوز أن نخسر زَهرة شبابنا وشاباتنا وأهلنا لأسباب يمكن تفاديها بالكامل، فالحياة لا تعوَّض، والإنسان يبقى أغلى ثروات الوطن وأسمى أهداف الدولة".