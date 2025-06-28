حيا رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير موقف مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، الرافض لتهميش الطائفة السنية ومحاولة استضعافها والاستيلاء على حقوقها.

واكد شقير في تصريح ان كلام المفتي دريان هو "موقف لبناني وطني جامع، لان استضعاف اي طائفة او تهميشها يضرب في الصميم وحدة اللبنانيين ويقوض مبادئ المواطنة الحقيقية" .

ودعا الوزير شقير كافة المسؤولين إلى "أخذ كلام سماحة مفتي الجمهورية على انه جرس إنذار، وان تهميش حقوق أبناء الطائفة السنية في الإدارات والوزارات امر خطير لا يمكن القفز فوقه او تجاهله" ، معتبرا ان "الرهان لا يزال كبيرا على دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعلى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام لمعالجة هذا الخلل الفاضح الذي يهدد التوازنات الدقيقة في البلاد، ويبدد الأمل ببناء دولة الحق والعدل والقانون، التي تتعامل مع كافة أبنائها على قدم المساواة" .

وشدد الوزير شقير على ان "دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية المدافعة عن كل اللبنانيين من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق وخصوصا حقوق بيروت وأبنائها" .