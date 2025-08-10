كتب رئيس "تجمع كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "أكس" الآتي:

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، نتقدّم من قيادة الجيش اللبناني ومن عائلات الشهداء الأبطال بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

لقد روى شهداؤنا الأبرار بدمائهم الطاهرة تراب الجنوب، وكتبوا صفحة جديدة في سجل الشرف والتضحية والوفاء.

إن رهاننا الأول والأخير يبقى على جيشنا البطل لصون السلم الأهلي، وحفظ الأمن، وحماية الحدود، والدفاع عن الوطن.

رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله تعالى أن يمنّ بالشفاء العاجل للجرحى.