Apr 9, 2025 12:12 PMClock
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شقير: المسار الانحداري يجب أن يتوقف وعلينا الذهاب الى مستقبل مشرق والعمل على ذهنية جديدة واعتماد المكننة الشاملة والحوكمة ونقدّم ورقة إصلاحية شاملة لتطلعاتنا نحو لبنان الجديد

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