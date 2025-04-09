Apr 9, 2025 12:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شقير: القضية الأساسية تبقى في بناء دولة عصرية تشبه المواطن اللّبناني وتستجيب لكل تطلعاته وتليق به وتحسين مستوى المعيشة وننوّه بالتعاون بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o