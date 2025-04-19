Apr 19, 2025 5:21 PMClock
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شعلة النور المقدس الذي يفيض من قبر المسيح تصل إلى بيروت مساء اليوم عبر طائرة خاصة حيث سيكون في استقبالها عدد من الرسميين والآباء على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى كل الرعايا للتبارك بها

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