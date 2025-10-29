آخر الأخبار
Oct 29, 2025 9:19 AM
أبرز الأحداث
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بمذكّرات عدلية وتضبط بحوزته كمّية من المخدّرات
وزير الطاقة: بلغت تكلفة الأضرار 14 مليار دولار، فيما تقدر موازنة 20...
2025-10-29 23:01:13
نتنياهو: أعتقد أننا حققنا مع الجانب الأمريكي إنجازات أذهلت العالم س...
2025-10-29 22:42:36
فوز هومنتمن على الأنطونية بعد تمديد الوقت بنتيجة 113-107 ضمن المرحل...
2025-10-29 22:42:01
وزير الطاقة: بلغت تكلفة الأضرار 14 مليار دولار، فيما تقدر موازنة 2025 بنحو 5 مليارات دولار فكيف سنعيد الإعمار في ظل هذه الفجوة الكبيرة؟
الإعصار ميليسا يغادر كوبا نحو الباهاماس ويخلف 20 قتيلا في هايتي
دوليات
الإعصار ميليسا يغادر كوبا نحو الباهاماس ويخلف 20 قتيلا في هايتي
صحة
منها الحديد والكالسيوم.. 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة
مؤتمر حول "الاضطرابات الالتهابيّة والمناعيّة للجهاز العصبي" في الجامعة اللبنانية
يوم توعوي حول سرطان الثدي في "أوتيل ديو"
لا تتخلص منها.. تعرف على فوائد قشور البصل الخفية
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
Oct 29, 2025 11:01 PM
Oct 29, 2025 10:52 PM
Oct 29, 2025 10:42 PM
Oct 29, 2025 10:42 PM
Oct 29, 2025 10:38 PM
Oct 29, 2025 10:32 PM
Oct 29, 2025 10:30 PM
Oct 29, 2025 10:28 PM
Oct 29, 2025 10:26 PM
Oct 29, 2025 10:26 PM
أخبار محلية
Oct 29, 2025 6:53 PM
"الحزب" يتحرك "لإعادة بناء قدراته".. واورت...
اقتصاد
Oct 29, 2025 4:50 PM
عون يفتتح معرض الصناعات اللبنانية: بدّك تر...
عدل وأمن
Oct 29, 2025 3:52 PM
الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري ع...
عدل وأمن
Oct 29, 2025 3:45 PM
بعد جريمتي شاتيلا.. الجيش يتسلم عناصر من ا...
اقتصاد
Oct 29, 2025 3:00 PM
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده
أخبار محلية
Oct 29, 2025 2:50 PM
مجلس الوزراء يبحث في تقرير قانون الانتخاب ...
عدل وأمن
Oct 29, 2025 2:36 PM
بعد التوغل جنوبًا... الجيش الاسرائيلي يطلق...
خاص
Oct 29, 2025 1:49 PM
رسالة سعودية تستبق زيارة بن فرحان...التحدي...
خاص
Oct 29, 2025 11:07 AM
تراجع في نبرة قاسم: هل تمهّد لليونة في الت...
