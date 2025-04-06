رد المفتي الشيخ حسن شريفة على المركز الكاثوليكي للإعلام، حول القضية المثارة في "تلفزيون لبنان"، وقال في بيان: "حضرة الأب الصديق عبدو ابو كسم، إن قضية حجاب الاخت زينب ياسين في تلفزيون لبنان تحولت إلى قضية رأي عام ..لأن زينب انسانة قبل أن تكون مسلمة، وهي تفتخر بحجابها الذي يرمز إلى عفاف السيدة الزهراء وعفاف السيدة مريم عليهما السلام، ونحن كمسلمين نحترم الحجاب، سواء كانت ترتديه مسلمة أو راهبة، كلاهما بالاحترام سواء" .

أضاف: "لقد كان الاجدى أيها الصديق الحبيب حصر الموضوع ومعالجته، بدلا من تأجيجه وإظهاره بهذا الشكل في وقت الكل بحاجة الى الكل في ظروف يتربص أعداء لبنان بوحدتنا الوطنية الشرور، وحتى الآن إسرائيل مستمرة في تدمير وتهجير اللبنانيين الجنوبيين بإرهاب ممنهج، وما زلنا يوميا نتابع تشييع الشهداء، نعم كما قلت حضرة الصديق الأب المحترم، نريده تلفزيونا لكل اللبنانيين لا أن تستفيد منه قناة (telelumiere) دون غيرها عبر شبكة بثه".

وتابع: "وأما الكلام عن اذاعة لبنان ببثها القران الكريم إنه برنامج منذ نشأتها تبدأ الافتتاحية بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم برنامج ديني اسلامي يليه برناج ديني مسيحي. حبذا لو تتابع اذاعة لبنان في عيد الفصح والجمعة العظيمة طوال النهار، حيث التراتيل والقداديس تنقل على موجتها، وهذا نعتبره شيئا جيدا لبلد التعايش ونحن نريده".

واردف: "صحيح ان تلفزيون لبنان شركة خاصة، لكنه يشكل وجه لبنان وصورته وفرادة تركيبته، وأن اعتماداته ترصد في موازنة وزارة الاعلام التى تقر من ضمن الموازنة العامة، كما أن مجلس إدارته يعين من قبل مجلس الوزراء".

وختم المفتي شريفة: "نأسف أن يتحول اطهر لباس الى تهمة، وتغيير هوية هذه المؤسسة وهوية الوطن يكون بضرب ميزة التنوع التي هي في اصل تكوين دوره ورسالته وليس في اي أمر آخر" .