Jun 29, 2025 6:06 PMClock
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شركة مصافي النفط الإسرائيلية: استئناف التشغيل جزئيًّا للتكرير في حيفا بعد الأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية في الحرب مع إيران

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