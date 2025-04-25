Apr 25, 2025 2:59 PMClock
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شركة كهرباء السودان: محطة عطبرة التحويلية تعرضت لاعتداء بمسيرات صباح اليوم ما تسبب في قطع التيار عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر

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