Apr 25, 2025 10:28 AMClock
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شركة كهرباء السودان: محطة عطبرة التحويلية تعرضت لاعتداء بالمسيّرات صباح اليوم

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