Jun 24, 2025 4:18 PMClock
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شركة طيران إسرائيلية تعلن أنها ستزيد رحلاتها لإعادة الآلاف لإسرائيل بعد وقف إطلاق النار والافتتاح التدريجي لأحد المطارات في تل أبيب

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