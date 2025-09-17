8:03 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

شركة بريطانية تتعهد استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة تزامنا مع زيارة ترامب للمملكة المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o