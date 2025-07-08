المركزية - اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ان تمسك الإنسان بأرضه يجذره فيها، فلا يتركها بل يتعلق بها ويدافع عنها، الأمر الذي تصبح معه الأرض العامل الأساسي في الحفاظ على هويته"، مشيرا الى ان الإنماء يجب ان يكون شاملا لكي تفيد منه كافة المناطق في الوطن.

واعتبر الرئيس عون "ان اللبناني المقيم في الأطراف يطلب العلم وهذا حقه، ومن الواجب تأمينه له لكي يبقى في ارضه فلا يتركها"، مؤكدا ان "العلم والصحة هما الجزء الأساسي من الإنماء الشامل الذي نسعى إلى تحقيقه"، ومشددا على أهمية المواطنة التي تجمّع حولها اللبنانيون.

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال إستقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مجلس أمناء المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، تحدث باسمهم الدكتور سليم صفير نائب رئيس المؤسسة فقال: "يشرفنا ان نكون بينكم اليوم كمؤسسة الهدف من إنشائها ان تكون نموذجا للتكامل بين القيم الروحية والعمل التنموي. منذ إنطلاقتنا حملنا رسالة واضحة وهي تثبيت الانسان في أرضه وتعزيز صموده عبر مقاربة تضع الكرامة الإنسانية في جوهرها."

وقال: "نحن نؤمن ان الإنماء مرتكز على التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتحركنا لم يكن يوما رد فعل بل خيارا مدروسا نابعا من قناعة بأن الشراكة بين القطاع الخاص والكنيسة قادرة على إحداث فرق في حياة الإنسان."

أضاف: "نحن نؤكد لكم ان المجتمع المسيحي لا يطلب إمتيازا بل شراكة فعلية في إعادة بناء الدولة. نرى فيكم مرجعية وطنية قادرة على الدفاع عن حضور هذا المجتمع وعن حقه في البقاء والمشاركة والمساهمة. ونحن نأمل في رعايتكم لمسيرتنا خصوصا في ملف التعليم حيث تكمن ركيزة النهوض بالمجتمع والوطن."

وختم بالقول: "نحن نعبرعن ثقتنا بدوركم ونؤكد إلتزامنا الثابت بخدمة الإنسان كما يليق برسالة هذه الأرض."

رد الرئيس عون: ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على أهمية القيم التي يقوم عليها لبنان مشيرا الى ان ميزة المجتمع اللبناني عموما تقوم على قطاعي العلم والصحة اللذين يشكلان ثروة إنما اصبحا مكلفين بشكل كبير، في هذا الوضع الصعب الذي يجتازه لبنان.

واكد "ان تمسك الإنسان بأرضه يجذره فيها، فلا يتركها بل يتعلق بها ويدافع عنها، الأمر الذي تصبح معه الأرض العامل الأساسي في الحفاظ على هويته"، مشيرا الى ان الإنماء يجب ان يكون شاملا لكي تفيد منه كافة المناطق في الوطن.

واعتبر الرئيس عون "ان اللبناني المقيم في الأطراف يطلب العلم وهذا حقه، ومن الواجب تأمينه له لكي يبقى في ارضه فلا يتركها"، مؤكدا ان "العلم والصحة هما الجزء الأساسي من الإنماء الشامل الذي نسعى إلى تحقيقه"، مشددا على أهمية المواطنة التي تجمع حولها اللبنانيين من مختلف الطوائف في المدارس والمعاهد التربوية، معتبرا انه من الضروري ان يبقى لبنان منارة الشرق وصلة الوصل بين الشرق والغرب بفضل مستواه العلمي. وقال: "إن آباءنا واجدادنا زرعوا الأرض وعلموا الأبناء فثبتوا في أرضهم، وكانوا سباقين في تطبيق الإنماء الشامل وروحيته. ومن هنا وجوب الحفاظ على هذا التوجه وما يمثله على إمتداد الوطن، لكي يبقى اللبنانيون، من مختلف الطوائف، لا سيما منهم مسيحيو الأطراف، متجذرين بأرضهم على إمتداد الوطن."

واكد الرئيس عون ان على الجميع ان يضافروا جهودهم من اجل التجذر في الأرض من خلال تأمين مقومات الإستمرارية لخلق مواطنة جامعة وواعية، لا سيما من مختلف القطاعات الإنتاجية، لأنه حيثما وجدت المدرسة، تحلق حولها المواطنون، وثبتوا في أرضهم، مشيرا الى ان الأمر يتطلب دعما جماعيا بصورة تكاملية.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات تناولت مواضيع سياسية وصحية واقتصادية.

حمدان: سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان الذي أوضح ان اللقاء شكّل مناسبة رسمية وودّية للتداول في أبرز المستجدات على الساحة الوطنية.

وأضاف: "نقلتُ لفخامة الرئيس الأصداء التي تردنا من الرأي العام، ولا سيّما من أوساط الاغتراب اللبناني، حول القلق المتزايد من إمكان تعثّر مسيرة ‫النهوض والإصلاح التي أطلقها العهد وحكومة الرئيس نواف سلام. وقد عبّرت عن المخاوف من أن ينعكس هذا القلق على ثقة اللبنانيين، في الداخل والخارج، بإمكانية استعادة الدولة لدورها وموقعها، خصوصاً في ظل ما يُحكى عن احتمال تصعيد عسكري قد يطال كل البلاد، في ظل عدم السير قدماً بالترتيبات المتعلّقة بإتفاق وقف إطلاق النار.‬‬

وشددت على ضرورة بسط سلطة ‫الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وسحب كافة الذرائع التي يتلطّى خلفها العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته المتكررة، ومواصلة احتلاله للنقاط الخمس، وصولاً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701.‬‬

كما طرحت الهواجس المرتبطة بالمخاطر التي تتهدّد نظامنا الديمقراطي نتيجة استمرار العمل بقانون الانتخاب بصيغته الراهنة، التي تخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون، وتنتقص من حق ‫المغتربين اللبنانيين في المشاركة السياسية الكاملة، وفي المساهمة ببناء مستقبل وطنهم".‬‬

وزير الصحة ورئيسة التحالف العالمي للقاحات

صحيا، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الصحة ركان ناصر الدين، رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع GAVI، سانيا نيشتار على رأس وفد من التحالف، والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان ومديرة برامج التلقيح في الوزارة رنده حمادة.

وأشار ناصر الدين الى ان السيدة نيشتار وأعضاء الوفد المرافق، حضروا الى بيروت للاطلاع على عمل الوزارة في مجال اللقاحات، لاسيما وان التعاون بين الوزارة والتحالف قائم في اطار دعم برنامج اللقاح الأساسي الذي تطلبه منظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيرا الى انه اكد في كلمة لبنان خلال المؤتمر الذي عقد في بروكسيل "حرص وزارة الصحة اللبنانية على متابعة هذا البرنامج وفق المعايير الموضوع له".

من جهتها، اعربت نيشتار عن سعادتها لوجودها في لبنان ولقاء رئيس الجمهورية، وعرضت ما يقوم به التحالف العالمي للقاحات من دور مهم على صعيد تأمين اللقاحات التقليدية خصوصا للأطفال، وتلك التي يجب توفيرها في حالات الطوارىء مثل حالة كوفيد 19 وغيرها، لافتة الى التعاون مع المنظمات الخاصة والعامة.

وأعربت عن اهتمامها بالعمل مع وزارة الصحة اللبنانية، لاسيما وان لبنان مر بظروف صعبة امنية واقتصادية واجتماعية، زادتها صعوبة الاعداد الكبيرة من النازحين السوريين على أراضيه. ونوهت بالدور الذي يقوم به وزير الصحة والتعاون الذي يبديه، لاسيما مشاركته في مؤتمر بروكسيل والاثر الجيد الذي تركته المواقف التي اعلنها.

ورد الرئيس عون مرحبا بناصر الدين ونيشتار، مشددا على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الصحي في لبنان لتأمين الطبابة والعلاج والدواء للمواطنين، واكد انه يعمل مع الحكومة على إعادة لبنان مركزاً طبيا مهما في المنطقة كلها، لأن هذا الدور تأثر سلبا بفعل الاحداث التي مرت على لبنان. وشكر السيدة نيشتار على الدعم الذي ابدته للبنان، مؤكدا على الدور الريادي الذي يقوم به التحالف العالمي للقاحات.

وفد رجال اعمال اماراتي: على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون وفد شركة resources investment الإماراتية، التي تعنى بالاستثمار والتطوير برئاسة محمد الضاهري الذي عرض لرئيس الجمهورية ما تقوم به الشركة المتخصصة في اقتصاديات الشركات النامية، والتي تتولى تنفيذ عدد من المشاريع بتوجيه من القيادة الاماراتية، لاسيما لجهة تفعيل الاستثمارات. وأشار الى ان الشركة تتولى تهيئة البنى الأساسية للاستثمار في مسائل حيوية مثل الطاقة والقطاع المصرفي، لافتا الى قدرة الشركة على التنفيذ السريع وإيجاد حلول موقتة ودائمة للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان.

وشكر الرئيس عون الضاهر على الاهتمام الذي ابداه مع الوفد المرافق للاستثمار في لبنان، منوهاً بمواقف رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي اعرب عن دعمه للبنان وارسل بعثة خاصة للاطلاع على حاجاته. ولفت الى ان مسألة الطاقة الكهربائية أساسية بالنسبة للبنان، إضافة الى القطاع الصحي، خصوصا في الجنوب، الذي أصيبت فيه المراكز الصحية والاستشفائية باضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. ودعا الرئيس عون السيد الضاهري للبحث مع الوزارات المعنية في المجالات التي يمكن التعاون فيها وفق الأولويات التي حددتها الحكومة.

قسم يمين مدير عام وزارة المالية: الى ذلك، اقسم المدير العام الجديد لوزارة المال جورج معراوي اليمين امام رئيس الجمهورية، بصفته عضوا في المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبصفته أيضا عضوا في هيئة الأسواق المالية، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وبعد القسم، اجتمع الرئيس عون مع الوزير جابر والحاكم سعيد والمدير العام معرواي حيث تم التداول في عدد من المواضيع التي تعنى بها وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان.

رئيس مجموعة شيخ: وفي قصر بعبدا، رئيس مجموعة شيخ سلمان شيخ الذي اطلع الرئيس عون على عمل المجموعة تحت عنوان "تمكين الناس من صنع السلام"، موضحا انه منذ العام 2015 كان السلام من خلال الحوار من صميم رسالة المجموعة التي التزمت تحقيق نتائج فعلية وملموسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها، وهي لهذه الغاية تجمع بين المجتمعات والحكومات والمنظمات الإقليمية بطرق مبتكرة وفريدة من نوعها. وأشار الى ان المجموعة تنشىء حوارات لردم الفجوات مع التركيز باصرار على بناء سلام مستدام وهو الأساس الوحيد الأكيد لمستقبل افضل.

البطريرك الراعي: إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على الساحة الإقليمية.

بعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين فقال:

"تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، وهي ضرورية لانه لم يتسن لي قبلاً المجيء لشكره على اهتمامه وزياراته للاطمئنان على صحتنا في المستشفى وفي بكركي، ومن واجبي المجيء لشكره. وكانت مناسبة تحدثنا فيها عن كل الأمور، والرئيس يعطينا الثقة، كما اننا نطلع على الأمور من منبعها، وهي في قلبه وعقله وتفكيره. هناك أمور تسير بشكل ممتاز، وأخرى تحتاج الى انتظار، انما فهمنا كل الأمور وتحدثنا عن كل المواضيع."

سئل: هناك اتصالات لعودة الاستقرار في الجنوب ومنها زيارة المسؤول الأميركي توماس براك الى القصر الجمهوري. هل اطلعكم فخامة الرئيس على حصيلة هذه الاتصالات؟

أجاب: ان فخامة الرئيس يرى ان زيارة السفير براك كانت ممتازة، وقدّم لبنان الرد على الاقتراحات الأميركية، في انتظار رد حزب الله. وقد تسلّم براك رد رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، وسيطلع عليه لوضع ملاحظات، اذا وجدت، على ان يعود بجواب، ولكنهم مرتاحون للرد ولما تضمنته الورقة الأميركية.

سئل: هل تؤيدون حماية دولية للمسيحيين في سوريا بعد ما جرى ويجري هناك؟ وهل لديكم زيارة قريبة الى هناك؟

أجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع، ولا يحتاج الامر الى حماية. تحدثنا عن سوريا بشكل عام، وعن نظرة الرئيس عون لهذه الأوضاع، والمشاكل الاخرى ومنها النازحين السوريين في لبنان، وقدرة سوريا على النهوض. ولكنه الى جانب الدولة السورية وهو ايّد رفع العقوبات عنها وإلغاء الحصار الذي كان مفروضاً عليها، وهناك بعض الملاحظات العامة، وليس هناك صحة لما يشاع عن ضم طرابلس، فهو امر غير مطروح، والدول تؤيد هذا القول.

وأضاف البطريرك الراعي: لا شك ان وضع المسيحيين في سوريا صعب، والانفجار الذي استهدف الكنيسة امر مقلق، خصوصاً وان ردود الفعل عليه غابت من الرئيس السوري ومن الحكومة السورية، وهناك نقطة استفهام حول هذا الموضوع عندنا وعند الرئيس عون القلِق مما يحصل. فالمسيحيون يريدون ضمانات للعيش، وهكذا نفهم قيمة لبنان على ضوء ما حصل في سوريا، فهنا يعيش المسلم والمسيحي على قدم المساواة.

سئل: هل تعتقدون ان عدم تطبيق مبدأ حصرية السلاح قد يعيق قيام مبدأ الدولة في لبنان؟

أجاب: كلا، ليس هناك شيء من هذا القبيل، الامر يحتاج الى بعض الوقت، وفخامة الرئيس متفهم لهذا الموضوع، وهناك مسار سيمرّ عبر الحكومة. ولكن ليس هناك خوف من ان تعود الحرب.

سئل: هل لديكم قلق من ترك لبنان وحيداً في حال عدم اللحاق بالمتغيرات في المنطقة؟

أجاب: كلا، لبنان ليس وحيداً، هناك دول عظمى تقف معه كالولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، ليس هناك مخاوف كتلك التي نفكر بها، وهي غير موجودة الحمد لله.

وزير الطاقة والمياه

وكان الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم، وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي اطلعه على نتائج زياراته الى الكويت وأبو ظبي وقطر، والخطوات التي تقوم بها الوزارة لانشاء معامل انتاج الكهرباء.

كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية لتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء.

الرئيس عون الى قبرص غداً: الى ذلك، يغادر الرئيس عون غداً الى نيقوسيا في زيارة رسمية الى جمهورية قبرص، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. وسيجري الرئيس عون الذي يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين، محادثات مع نظيره القبرصي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



