Jun 23, 2025 11:16 AMClock
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شركة الكهرباء الإسرائيلية: اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل

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