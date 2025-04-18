Apr 18, 2025 10:28 PMClock
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شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية توقف مواطنا تونسيا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" وتقول إنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في إيطاليا

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