Apr 27, 2025 1:27 PMClock
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شرطة فانكوفر في كندا: نؤكد مقتل 9 حتى الآن في واقعة دهس سيارة لحشد خلال مهرجان بالمدينة

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