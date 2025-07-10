Jul 10, 2025 9:26 AMClock
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شرطة الجرائم المالية التركية تعتقل أوزغور كابادايي، رئيس بلدية منطقة سيلي في شمال إسطنبول، لتوسع البلاد بذلك حملة قانونية تشنها على حزب المعارضة الرئيسيّ

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