المركزية - أطلقت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق مع رئيس جمعية اليازا زياد عقل، مسار تعاون يهدف إلى إدخال مفاهيم السلامة العامة، وبخاصة السلامة المرورية، في المناهج التربوية الجديدة، لتصبح المدرسة نقطة انطلاق حقيقية لبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.

وأشارت "اليازا" في بيان الى ان "هذا اللقاء فتح الباب أمام شراكة استراتيجية، تسعى من خلالها اليازا ولجان اعداد المناهج في المركز التربوي (المهارات الحياتية، التقانة والمهن، التربية والصحة) إلى صياغة برامج حديثة تُرسّخ ثقافة السلامة وتحوّلها إلى سلوك يومي لدى التلامذة".

وختم البيان: "إنها ليست مجرد ورشة عمل، بل خطوة تأسيسية لمناهج جديدة تحمل توقيع السلامة، وتُعيد للعلم رسالته الإنسانية: حماية الحياة قبل كل شيء".