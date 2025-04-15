المركزية - دعت "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية" (LARP) البى ملاقاة "غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي الذين اشادوا بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون، وبالبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء نواف سلام". واكدت على "انتماء لبنان إلى العالم الحر والعالم العربي"، و"ضرورة بسط سيطرة الدولة على الجمارك والمطارات والمعابر الحدودية" و"إعادة فرض سيادة القانون، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي". وكل ذلك من اجل "أن ينعم لبنان بالأمن الثابت، والإصلاح، والشفافية، والاستقرار الاقتصادي، والحرية، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والسلام، والازدهار، والحياد".

جاء ذلك في بيان لـ "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية" (LARP) صدر عنها في بيروت وواشنطن في توقيت موحد التي تستعد لإطلاق "المهمة الخامسة" إلى لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وستجمع الزيارة رجال وسيدات أعمال أميركيين من أصول لبنانية بنظرائهم اللبنانيين، كما سينضم إلى الوفد عدد من المسؤولين الأميركيين اللبنانيين السابقين. وستعقد LARP سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، تتمحور حول دعم خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة الجديدة، إلى جانب زيارة بلدات الأجداد الخاصة بالمسؤولين المشاركين وتنظيم مؤتمر يستمر ليوم كامل.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الزيارة وهذه اللقاءات، تحث (LARP) السلطات اللبنانية على تنفيذ النقاط التالية:

1. تشيد LARP بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون، وبالبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء نواف سلام، اللذين حظيا بدعم غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتدعو تبعاً لذلك إلى نزع سلاح حزب الله، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وضبط الحدود في لحظة مفصلية لمستقبل لبنان.

2. تؤكد LARP على انتماء لبنان إلى العالم الحر والعالم العربي، وتبقى ملتزمة بسيادة لبنان وأمنه وديمقراطيته، خالياً من التدخلات الأجنبية ومن المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

3. تشدد LARP على ضرورة بسط سيطرة الدولة على الجمارك والمطارات والمعابر الحدودية، وتؤكد على دعمها للمؤسسات الأمنية الشرعية الوحيدة المتمثلة في الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، وشرطة البلديات.

4. تدعو LARP إلى إعادة فرض سيادة القانون، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوافق عليه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بما في ذلك آليات تنفيذ تلك القرارات.

5. تتطلع LARP إلى أن ينعم لبنان بالأمن الثابت، والإصلاح، والشفافية، والاستقرار الاقتصادي، والحرية، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والسلام، والازدهار، والحياد.

تبقى LARP ملتزمة بشدة بدعم المجتمع المدني والمؤسسات المدنية في لبنان. وتعمل شراكة النهضة على تعزيز روح الشعب اللبناني، والتعاون مع وكالات التنمية الدولية (IDAA) لدعم النمو الاقتصادي، والسلام، والاستقرار، والحكم الديمقراطي في لبنان – وهي جهود تهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز سيادة لبنان وحريته".