المركزية - كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على حسابه عبر منصة "X": "اتخذ ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ امس قراراً تاريخياً لجهة حصر السلاح بيد القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وجمارك وامن الدولة وغيرها من الأجهزة التابعة للجمهورية اللبنانية، وذلك لحماية لبنان واللبنانيين ولبسط سيادة الجمهورية اللبنانية على كامل أراضيها واستعادة قرارها وبناء ⁧‫الدولة‬⁩ بجميع مؤسساتها. ‏إنها الخطوة الأولى على درب ⁧‫الجمهورية القوية‬⁩ السيدة الحرة المستقلة".

