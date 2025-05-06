وصل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة الى زحلة في إطار جولته، حيث استهلها بلقاء مطران زحلة للموارنة جوزيف معوض بحضور رئيس غرفة الصناعة والتجارة منير المتني. عرض شحادة والمطران معوض شؤون وشجون وزارة المهجرين وسبل إقفالها مع الحفاظ على حقوق كل أصحاب العلاقة في الوزارة.

تباحث شحادة والمطران معوض في سبل دعم الوزارة عبر كل الوسائل المتاحة بهدف الانتهاء من ملف المصالحات ودعم العائلات في القرى والمناطق.

كما بحث شحادة والمطران معوض أهمية جذب الاستثمارات التكنولوجية الى زحلة بهدف خلق فرق عمل عديدة للشباب الزحلي بما يتناسب مع الأوضاع الحياتية كي لا ينزح الشباب أو يهاجر.

في السياق شرح شحادة للمطران أهداف وزارة التكنولوجيا وما تطمح له في مكننة ورقمنه الإدارات العام بالتعاون مع القطاع الخاص، مشدداً على وجوب وضع ضوابط لاستعمال الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع أخلاقيات المجتمع.​